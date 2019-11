Argentina: iniziata l’Assemblea dei vescovi. Mons. Ojea (presidente), “audacia missionaria e nuovi stili di vita”

“Sono rimasto molto colpito dal fatto che il Sinodo abbia insistito tanto sulla formazione missionaria di laici e sacerdoti. C’è bisogno di maggiore audacia e coraggio per invitare al tavolo del Regno così tanti fratelli che hanno vissuto nella loro povertà l’esperienza dell’abbandono e del rifiuto degli altri”. Lo ha detto ieri, durante la messa che ha aperto a Pilar l’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale argentina, il presidente, mons. Oscar Vicente Ojea, vescovo di San Isidro.

Queste persone, ha affermato il presule, “hanno bisogno di vedere una Chiesa lontana da tutti gli interessi, preservata dalle solite meschinità che si verificano nelle relazioni sociali e ignara di ogni calcolo e strategia che offusca la trasparenza con cui condividiamo il tesoro di un Vangelo che non è di nostra proprietà, ma che siamo stati chiamati a servire. Poiché il Vangelo è annuncio e servizio”.

Mons. Ojea, facendo ancora riferimento al recente Sinodo per l’Amazzonia, ha parlato anche della vocazione dei vescovi a servizio del dialogo che, come spiegava san Paolo VI nell’enciclica Ecclesiam Suam, è parte integrante della vocazione della Chiesa e dev’essere chiaro, cordiale, fiducioso e prudente.

La Chiesa, dopo questo Sinodo, “chiama tutti i suoi membri a camminare al fianco di molti fratelli che sono lontani dalla fede, ai fratelli di altre credenze e altre confessioni cristiane. Tutti insieme formiamo un vero poliedro di differenze religiose, culturali e storiche, per lavorare seriamente nella nostra responsabilità di cittadini della casa comune che è seriamente minacciata”.

Ha concluso il presidente della Cea: “La Chiesa ci incoraggia a sviluppare una spiritualità di cura che dovrebbe portarci a profondi cambiamenti nei nostri stili di vita e nelle nostre abitudini di consumo, per trasformare i nostri legami con la natura e con i nostri fratelli. I giovani richiedono questo profondo cambiamento”.

L’Assemblea proseguirà fino a sabato e durante i lavori saranno affrontati, tra l’altro, i temi degli abusi sui minori, del prossimo Congresso mariano, della tutela della vita.