Ambiente: Villa Cagnola, giovedì la sesta edizione della Festa dell’albero

Si terrà giovedì 7 novembre, dalle 9 alle 12, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno (Va) la sesta edizione della festa dell’albero, organizzata in collaborazione con il comune, l’istituto comprensivo “Don Guido Cagnola” di Gazzada di Schianno e con il supporto di Nicora Garden e delle sezioni locali di Cai e Pro Loco. Anche quest’anno protagoniste saranno le classi terze della scuola elementare, che contribuiscono alla cura e alle nuove piantumazioni nel parco storico di Villa Cagnola. Obiettivo della festa è quello di attirare l’attenzione dei bambini sull’importanza degli alberi nella vita degli uomini, un obiettivo educativo che contribuisce a rafforzare nelle nuove generazioni il concetto di cura e salvaguardia del verde. Dopo i saluti istituzionali, giovedì i “giovani agronomi” verranno accolti da mons. Eros Monti, direttore di Villa Cagnola, che spiegherà loro la ricchezza e la bellezza dello straordinario parco e delle varietà arboree che compongono il paesaggio. L’iniziativa rientra tra le attività avviate da Villa Cagnola per far conoscere e valorizzare le bellezze e la ricchezza degli alberi presenti nel parco dell’antica dimora del Varesotto. Grazie a questo progetto, il parco storico si rinnova e si arricchisce di nuovi esemplari, offerti da Nicora Garden, sponsor dell’evento fin dalla prima edizione.