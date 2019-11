Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Maltempo in Liguria e Salernitano. Manovra arriva in Senato, governo apre a modifiche

Economia: la manovra arriva in Senato, il governo apre a modifiche

Inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio. Ma le liti nella maggioranza sulla manovra proseguono. Il nodo è soprattutto sulla plastic tax, anche se il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, apre ad una mediazione. “Occorre modularla bene – dice – e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. Luigi Di Maio difende con forza la misura. “E’ una misura giusta” per proteggere l’ambiente, ribadisce il ministro che chiude, invece, nettamente sullo slittamento del taglio del cuneo fiscale, chiesto da Iv: “E’ un pilastro”. In Aula si potranno migliorare alcune misure, ma i saldi resteranno invariati. Anche perché, ha fatto notare Gualtieri, “è sorprendente che si approvi una manovra e poi la si critichi”.

Clima: ondata di maltempo travolge la Liguria e il Salernitano

Difficile situazione in Liguria a causa della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte del nostro Paese. “Non uscite da casa”. Questo l’appello del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che sono “preoccupanti”. Una frana di fango è caduta su una casa a San Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione chiavarese, sulle alture del Tigullio. Una donna è rimasta leggermente ferita. Nel salernitano venti famiglie sono state evacuate a Castel San Giorgio in seguito all’esondazione di canali e torrenti. Le famiglie sfollate saranno ospitate in strutture alberghiere, B&b e residence presenti sul territorio.

Mafia: fermato il radicale Antonello Nicosia

La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, è finito Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Secondo la Procura, Nicosia avrebbe fatto da tramite tra capimafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all’esterno messaggi e ordini. Coinvolta nell’inchiesta anche Giuseppina Occhionero, che non è al momento indagata, ma sarà sentita dai pm di Palermo come testimone.

Calcio: fischi a Balotelli. Spadafora: “Ora iniziative concrete”

Dopo la sospensione di Roma-Napoli per i cori contro i napoletani, è arrivato un nuovo caso razzismo da Verona, dove Mario Balotelli ha scagliato il pallone in curva per protestare contro gli insulti razzisti che gli sarebbero arrivati dagli ultras dell’Hellas. La partita è stata sospesa per quattro minuti dall’arbitro Mariani e poi è stata portata a termine regolarmente, lasciando però una nuova scia di polemiche sul calcio italiano. Dopo la partita il Verona ha minimizzato l’episodio. Il presidente Maurizio Setti, “posso solo dire che i tifosi del Verona sono particolari. Hanno un modo di ‘sfottere’ gli avversari carico di ironia ma il razzismo qui non esiste, da tempo, almeno da quando ci sono io alla guida del club”. Il fatto è stato però commentato dal ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. È “necessario – e su questo insisterò con Federcalcio e Leghe – che si adottino iniziative concrete”.

Giovani: bulli danno fuoco ai capelli di un clochard. Gli autori sono un gruppo ragazzini

Indagini sono in corso a Chioggia su un gruppo di bulli, alcuni minorenni, che si sono accaniti con gli accendini su un clochard, tentando di bruciargli i capelli. L’uomo, un 45enne che vive su un peschereccio abbandonato, non avrebbe riportato conseguenze. La scena è stata ripresa con il telefonino da uno dei ragazzi del gruppo, finendo sui social. I carabinieri hanno già identificato i presunti responsabili.