Russia: prevenzione abusi nella Chiesa, seminari di formazione nelle diocesi cattoliche del Paese

Dopo aver elaborato e pubblicato il documento “Principi del lavoro e regole di comportamento con i minori” nel 2018, ora la Conferenza dei vescovi cattolici della Russia ha avviato una serie di seminari nelle diocesi per spiegare il documento e sensibilizzare tutti coloro che nelle Chiese locali svolgono attività pastorale con bambini e adolescenti, soprattutto sacerdoti e religiosi, in un’ottica di prevenzione. Si sono già svolti tre seminari nell’arcidiocesi di Mosca (a Kaliningrad, San Pietroburgo e nei giorni scorsi a Mosca), oltre che nelle diocesi di Saratov e di Irkutsk. Nel mese di novembre sono previsti gli ultimi due incontri, per la diocesi della Trasfigurazione a Novosibirsk. Secondo quanto riferisce la testata di notizie cattoliche dalla Russia рускатолик.рф, a guidare i due giorni di lavori di formazione a Mosca sono stati il rettore dell’Istituto San Tommaso, padre Stefan Lipke, padre Andrei Kachmar, responsabile del Centro per la protezione dei minori della Conferenza episcopale di Slovacchia, Anna Sokolova, psicologa di San Pietroburgo, con esperienza nell’ambito dei minori vittime di violenza. Per i prossimi mesi, la Chiesa cattolica in Russia ha previsto l’elaborazione di “procedure trasparenti e accessibili a tutti” per la segnalazione di casi di abuso nella Chiesa.