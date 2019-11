Protezione civile: il 6 novembre a Roma la Conferenza nazionale delle autorità

Si terrà mercoledì 6 novembre la Conferenza nazionale delle autorità di protezione civile, prevista dalla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile. L’evento, secondo quanto riferito dalla Protezione civile, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia. L’evento, organizzato alle 10 presso la sede del Dipartimento (in via Vitorchiano 2) a Roma, ha lo scopo di condividere e consolidare le linee strategiche d’azione comune per la riduzione dei rischi tra tutte le autorità di protezione civile.