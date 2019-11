Ordinariato militare: Padova, domani riapre al culto il “Duomo dei militari”

Riapre domani al culto, come “Duomo dei militari”, la chiesa di San Prosdocimo a Padova. Resa inagibile dal terremoto dell’Emilia nel 2012, la scorsa primavera ha visto i lavori di ristrutturazione e adesso la sua riapertura. La cerimonia di consacrazione sarà presieduta da mons. Santo Marcianò, arcivescovo Ordinario militare per l’Italia, alla presenza del generale di Corpo di Armata, Amedeo Sperotto, comandante del Comando Forze operative Nord. La storia del luogo parte dal 1180 e attraversa fasi di distruzione e di ricostruzione, legate soprattutto ad eventi bellici. Dopo la decisione, nel 1805, di Napoleone di ridurre il numero di conventi e monasteri, San Prosdocimo fu adibito, nel 1811, ad uso militare. Nel 1866 diventa un panificio militare. Nel 1950 è magazzino del vettovagliamento. Nel 1989-90 il generale Francesco Bettin decide di restituire al suo splendore e alla sua funzione di culto la chiesa che viene consacrata il 10 aprile 1990, dall’allora Ordinario militare mons. Giovanni Marra. La cerimonia di domani sarà trasmessa in diretta dall’emittente Telepace dalle 9.45.