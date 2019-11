Giorgio La Pira: Cassano all’Jonio, ricordato dall’omonimo Centro studi nel 42° della morte

Il Centro studi “Giorgio La Pira” di Cassano all’Jonio ha ricordato la figura di Giorgio La Pira in occasione del 42° anniversario della sua morte. Presso la chiesa di Santa Maria di Loreto della cittadina ionica, mons. Giuseppe De Cicco ha celebrato la messa. Quest’anno la celebrazione eucaristica ha avuto un motivo di gioia in più: è stata l’occasione per ricordare il decreto del Papa che, riconoscendo le virtù eroiche di La Pira, lo ha proclamato venerabile il 5 luglio 2018. “È stato anche un momento – afferma Francesco Garofalo, presidente del locale Centro studi – per riflettere sulla straordinaria attualità di La Pira. È auspicabile alimentarsi oggi al suo pensiero, soprattutto alla luce di quanto sta avvenendo nel grande lago di Tiberiade (Mediterraneo) luogo di incontro e di pace di persone di cultura e di religioni diverse. E quanto sarebbe utile approfondire il patrimonio del pensiero del cattolicesimo politico, in un’epoca di agnosticismo, nichilismo, indifferentismo politico. Oggi l’Italia e il mondo intero hanno bisogno di uomini come La Pira”. Un uomo, ha concluso Garofalo, “che ha testimoniato il Vangelo sine glossa. Nel quadro del contesto attuale, c’è l’urgente bisogno di uomini con la sua ‘ingenuità’, con il suo spirito di servizio, con il suo essere controcorrente, con la sua integrità morale, con la sua audacia e, soprattutto, con la sua fede. Ha vissuto nella sofferta consapevolezza, resa più acuta da una spiccata sensibilità di non essersi occupato abbastanza della povera gente”.