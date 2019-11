Facoltà teologica Triveneto: un corso in lingua latina per riscoprire gli antichi testi cristiani

Prende il via domani sera “Latinitas christianorum. Dall’antichità all’umanesimo cristiano e oltre”, il nuovo corso in 22 lezioni, promosso dalla Facoltà teologica del Triveneto in collaborazione con la Schola umanistica di Padova. Particolarità del corso è il fatto che le lezioni saranno interamente tenute in lingua latina dai docenti della Schola Giuseppe Marcellino e Paolo Pezzuolo. “In un momento di rinnovato interesse per la lingua latina – spiega Marcellino –, la proposta riprende l’uso didattico del latino con la finalità di accedere alla lettura dei testi antichi e moderni. Il metodo utilizzato si ispira alle tecniche degli umanisti, che prevedevano l’uso scritto ma anche parlato della lingua, rivisitate però secondo i principi della moderna glottodidattica. La ‘produzione attiva’, cioè parlare una lingua, ha infatti ricadute significative anche sulla conoscenza passiva e rende più facile leggere un testo”. La proposta è aperta a tutti e si rivolge, in particolare, a quanti, avendo una conoscenza anche solo di base della grammatica latina, desiderino incontrare il latino come lingua di cultura, attraverso un contatto diretto con alcuni testi del passato e del presente. In un momento di rinnovato interesse per la lingua latina – spiega il prof. Marcellino –, la proposta riprende l’uso didattico del latino con la finalità di accedere alla lettura dei testi antichi e moderni. Il metodo utilizzato si ispira alle tecniche degli umanisti, che prevedevano l’uso scritto ma anche parlato della lingua, rivisitate però secondo i principi della moderna glottodidattica. La “produzione attiva”, cioè parlare una lingua, ha infatti ricadute significative anche sulla conoscenza passiva e rende più facile leggere un testo. Il corso è gratuito per gli studenti della Facoltà e dell’Istituto superiore di scienze religiose di Padova. Le lezioni si terranno nella sede della Facoltà, a Padova, il martedì dalle 16 alle 17.45.