Ex Ilva: Conte, “per il Governo la questione ha massima priorità. Domani vertici di ArcelorMittal a Palazzo Chigi”

“Per questo Governo la questione Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato poco fa sul proprio profilo social rispetto alla decisione di ArcelorMittal, il gruppo anglo-indiano che ha affittato per poi acquisire le acciaierie di Taranto, Novi Ligure e Cornigliano ex Ilva, con cui è stata notificata ai commissari straordinari dell’azienda la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva spa e di alcune controllate, in base all’intesa siglata proprio un anno fa.

Per questo Governo la questione #Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 4, 2019