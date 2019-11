Diocesi: Andria, un servizio di supporto per la compilazione del curriculum vitae

Al via da oggi nella diocesi di Andria il servizio de “Il curriculum vitae”, un servizio proposto dal Progetto Policoro. Un esperto aiuterà chi ne ha necessità a compilare o rivedere il proprio cv attraverso un colloquio in modo da valorizzare le esperienze formative e professionali. L’esperto del progetto Policoro sarà guida nel riportare nel proprio cv non solo le competenze tecniche acquisite in ambito scolastico e lavorativo ma anche le soft skills più adeguate. “Secondo una ricerca – informa una nota -, il 75% del successo di un lavoro a lungo termine dipende dalla padronanza delle soft skills e solo il 25% dalle competenze tecniche”. L’obiettivo sarà realizzare un cv esaustivo ma allo stesso tempo sintetico e coerente. “Questi sono i requisiti fondamentali nella ricerca attiva del lavoro e che vengono valutati nel momento in cui si invia il proprio cv per candidarsi ad una posizione lavorativa”. Il servizio sarà disponibile ogni primo lunedì del mese, nella sede della Caritas diocesana di Andria, in via Enrico De Nicola, e si svolgerà, dalle 17.30 alle 20.