4 novembre: Fico, “uomini e donne delle Forze armate sono vessillo di coesione sociale, affiatamento civile, giustizia e pace”

(Foto: Camera dei deputati)

“Nella Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che celebriamo oggi, 4 novembre, voglio rivolgere un pensiero a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza nelle strade italiane, fanno fronte a complesse situazioni di emergenza e svolgono azioni di contrasto di attività criminali. E allo stesso modo il pensiero va a tutti coloro i quali sono all’estero, impegnati in missioni multilaterali contro il terrorismo, per finalità scientifiche o anche in soccorso alle richieste di aiuto di singoli Stati in contesti particolarmente complessi”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

“Voi, uomini e donne delle Forze armate che fate il vostro dovere con spirito di servizio e amore per i valori fondanti della nostra repubblica, siete un vessillo di coesione sociale, di affiatamento civile, di giustizia e di pace”, conclude la terza carica dello Stato.