4 novembre: Casellati, “odio è mostro che si nutre di inganni e pregiudizi, che cresce nell’indifferenza e nella colpevole ignoranza di ciò che è stato”

“L’odio è un mostro che si nutre di inganni e pregiudizi, che cresce nell’indifferenza e nella colpevole ignoranza di ciò che è stato; di ciò che non deve più accadere. La libertà e la giustizia, il rispetto per il prossimo e per le diversità sono invece valori che non possiamo mai dare per scontati: sono l’eredità di chi ci ha preceduto, ciò che dobbiamo tramandare alle future generazioni”. È il monito lanciato questa mattina dal presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell’intervento pronunciato a Gorizia in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

“Proprio questa mattina, insieme al presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato, ho reso omaggio alla salma del milite ignoto all’Altare della Patria”, ha ricordato Casellati: “Un corpo senza nome, che da quasi un secolo ci ricorda come la memoria sia la nostra più grande ricchezza”. “Un patrimonio – ha proseguito la seconda carica dello Stato – che abbiamo il dovere di tutelare, approfondire, spiegare e divulgare nella sua interezza, senza ombre o colpevoli omissioni. Perché nessuna ideologia, nessuna forma di negazionismo, hanno il diritto di cancellare una verità storica indispensabile per comprendere pienamente gli orrori del passato”. “Una verità senza la quale – ha precisato – non si potrebbe nemmeno cogliere la reale portata di quei principi di pace e di fratellanza su cui oggi si fonda il nostro vivere comunitario”.

Per la presidente del Senato “la ricorrenza del 4 novembre deve essere interpretata come una preziosa occasione per rendere onore al sacrificio dei nostri soldati. Ma deve costituire anche una opportunità per rinnovare la vicinanza al dolore degli orfani, delle famiglie e di tutti coloro che hanno perso un congiunto nelle foibe, nei campi di prigionia o nei rastrellamenti militari. Vittime di una violenza fratricida ispirata dall’odio, dall’intolleranza e dalla perdita di ogni umanità”.

“Non dimenticare – ha sottolineato Casellati – deve quindi essere un imperativo comune per sostenere lo sforzo necessario alla costruzione di un Paese sempre più democratico, di un’Europa sempre più solidale, di un mondo sempre più dialogante e multilaterale”.