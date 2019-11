Volontariato: Misericordie, a Reggello l’assemblea regionale per i 10 anni della federazione toscana

Si svolgerà domenica 1° dicembre, nel comune di Reggello (Firenze), l’assemblea regionale delle Misericordie della Toscana che vedrà riuniti i rappresentanti delle 313 confraternite di Misericordia della regione. L’assemblea è l’appuntamento statutario in cui ogni anno si fa il punto sull’attività svolta e sugli impegni futuri della Federazione. L’incontro offrirà anche l’occasione per festeggiare i 10 anni di vita della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, costituitasi formalmente a Firenze nel dicembre 2009 per offrire sostegno, servizi e rappresentanza a un movimento sorto otto secoli fa, profondamente radicato nella storia e nella cultura toscane e capillarmente presente in tutto il territorio regionale. L’Assemblea si svolgerà al centro pastorale “Pino Arpioni” di Reggello, dalle 9.30, con il saluto della autorità e la relazione del presidente della Federazione regionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi. Poi, i lavori continueranno con il dibattito e gli adempimenti assembleari. La giornata segnerà anche l’ultima tappa del corso annuale per i formatori e si concluderà, alle 16, con la messa celebrata dal correttore delle Misericordie toscane, don Simone Imperiosi.