Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani testimonianze e storie di conversione

La fede, un incontro che non lascia come prima. A Sulla Via di Damasco, di Vito Sidoti, domani, domenica 1° dicembre, alle 8.45, su Rai Due, le storie di chi ha incontrato la fede grazie a un incontro, o un evento inaspettato. Sono uomini e donne cambiati da qualcosa di imprevisto e che hanno scoperto che è possibile un’altra vita, che hanno lasciato alle spalle il passato. È quello che è accaduto ad Antonio e Serena Pelosi, ospiti di Eva Crosetta, che hanno fondato a Roma l’Albergo etico dove lavorano, o imparano il mestiere, anche persone con diverse difficoltà o disabilità, un simbolo di rinascita che è anche il set del programma di Rai Due “O anche no”. Dopo un grave incidente e il coma, Antonio intuisce che nella sua vita manca qualcosa. È il momento della svolta. Così sente la chiamata a dire al mondo che dopo un dolore, una caduta, una sconfitta, c’è una speranza. Emanuele Masina, l’altro protagonista, racconterà di quel pellegrinaggio a Compostela che è servito a superare il deserto dell’effimero verso cui sembrava destinato. In appendice, la storia di conversione di padre Paul Iorio: da hippie, figlio dei fiori, alla scoperta di Dio.