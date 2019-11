Infanzia: Unicef, la Pigotta è pronta a scendere in campo con la Serie A Tim

La Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef, è pronta a scendere in campo. Lo farà da oggi e fino a lunedì 2 dicembre, in tutti gli stadi della Serie A Tim, dove si disputeranno le partite della 14ª giornata di campionato. A portarla saranno i bambini che accompagnano i giocatori e gli ufficiali di gara. L’iniziativa punta a raccogliere fondi per l’Unicef, che questo Natale sostiene programmi per l’istruzione in Niger. “Grazie alla Pigotta – spiega il presidente Unicef Italia Francesco Samengo –, in 20 anni, abbiamo salvato la vita di più di 1,5 milioni di bambini. Quest’anno adottando una Pigotta sarà possibile aiutare i bambini del Niger, dove oltre 1,7 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria, promuovendo l’istruzione delle bambine in Niger attraverso la realizzazione di strutture scolastiche, aule, servizi igienici e la fornitura di materiale scolastico. Ringraziamo la Lega Serie A che ancora una volta è con noi dalla parte delle bambine e dei bambini”. Al termine delle gare della 14ª giornata verrà lanciata l’annuale “Asta dei capitani” per l’Unicef. A fine partita, infatti, ogni capitano donerà la propria maglia autografata e personalizzata con patch Unicef che sarà messa all’asta sulla piattaforma Charity Stars. “Ringrazio le società per la loro disponibilità a donare le maglie dei capitani autografate – commenta l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo –, tanti piccoli gesti contribuiscono a fare qualcosa di concreto per aiutare i più deboli e indifesi”.