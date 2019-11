Diocesi: Acireale, lunedì 2 dicembre inaugurazione del Centro di ascolto antiviolenza “Il Bucaneve”

Si terrà lunedì 2 dicembre, ad Acireale, l’inaugurazione del Centro di ascolto antiviolenza “Il Bucaneve” ospitato nella sede della Caritas diocesana in via Galatea 224. Alla cerimonia, in programma alle 11.30, sarà presente anche il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti.

La cooperativa sociale La Roccia, che gestirà l’attività, è nata come prerogativa per soggetti svantaggiati e al fianco delle donne. La realizzazione di un centro antiviolenza, spiega una nota, “vuole essere una risposta al grido sommerso di tante donne che cercano ed hanno trovato sostegno nella comunità Madonna della Tenda in San Giovanni Bosco (Acireale)”.

Suor Rosalba La Pegna, coordinatrice del centro, sottolinea che “noi soli non avremmo potuto affrontare tutto questo percorso, ma grazie alla lungimiranza del nostro vescovo ed all’8×1000 circa un anno fa abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione ed ora siamo pronti a partire con questo servizio grazie anche al sostegno di professioniste volontarie che ci stanno affiancando”.