Attacco sul London Bridge: card. Nichols (primate Inghilterra), “ci stringiamo gli uni con gli altri per costruire la pace”

“Continueremo a costruire insieme la pace tra tutti i nostri concittadini e a lavorare per porre fine a ogni forma di odio! Siamo fratelli e sorelle che condividono la vita di Dio!”. Sono un appello all’unità del popolo inglese le parole pronunciate in queste ore dal card. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e primate della Chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, all’indomani dell’attacco sul London Bridge. Nichols affida i suoi sentimenti ad un tweet pubblicato in queste ore. “Gli eventi orrendi di ieri su London Bridge continuano a scioccarci tutti”, scrive l’arcivescovo che ringrazia anche “tutti coloro che sono intervenuti e hanno cosi evitato ulteriori perdite di vite umane e feriti”.

Yesterday's horrendous events on #LondonBridge continue to shock us all. Great thanks to all who intervened & saved even worse loss of life & injury. We pull together to build peace between all our fellow citizens & end all hatred! We are brothers & sisters sharing life from God!

— Cardinal Nichols (@CardinalNichols) November 30, 2019