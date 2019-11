“A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra Paolo Vallesi, viaggio in Armenia e prima domenica d’Avvento

“A Sua Immagine” entra nell’Avvento con molte iniziative, a cominciare dalle puntate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre. I temi in scaletta: Lorena Bianchetti incontra il cantautore Paolo Vallesi; parte il viaggio della redazione di “A Sua Immagine” in Armenia con don Marco Pozza; infine, puntata talk domenicale dedica all’Avvento. “A Sua Immagine” è una trasmissione realizzata dalla Rai in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Nel dettaglio. Sabato 30 novembre alle 15.55 su Rai Uno la conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti incontra il cantautore Paolo Vallesi, che dopo il grande trionfo Sanremese nel 1992 con il brano “La forza della vita” ha vissuto poi per quasi 20 anni un momento di oblio, tornando oggi alla ribalta della scena musicale. Nel corso del faccia a faccia con la Bianchetti, Vallesi ricorda gli inizi della carriera in parrocchia, con il primo complesso rock, così come il rapporto con la fede, la partecipazione alle Giornate mondiali della gioventù nonché il legame con la famiglia.

Alle 16.15 linea alla rubrica “Le ragioni della Speranza”, dedicata al commento del Vangelo della domenica: al via da questa puntata il viaggio in Armenia, alle radici del cristianesimo, con il teologo don Marco Pozza. Tra le prime tappe del viaggio, si segnalano il monastero del Khor Virap, il monte Ararat e il complesso monastico di Noravank. Come sempre, compagna di viaggio di “A Sua Immagine” è l’Opera Romana Pellegrinaggi, con don Giovanni Biallo.

“Parola di Dio” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 1° dicembre alle ore 10.30 su Rai Uno. Nella prima domenica d’Avvento, “A Sua Immagine” si occupa del “libro dei libri”, la Sacra Bibbia. Ospiti del talk domenicale con Lorena Bianchetti il biblista padre Raniero Cantalamessa, lo scrittore Eraldo Affinati e Roberta Rocelli, fra i responsabili del Festival Biblico in Veneto. Molte le testimonianze nel corso della puntata, tra cui quella di padre Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Chiesa. S. Maria Assunta in Poggibonsi (Si), per la regia Tv di Michele Totaro e il commento di Simona De Santis. Momento conclusivo con la domenica mattina di “A Sua Immagine” è infine l’ascolto e il commento in diretto dell’Angelus di papa Francesco, alle 12 da piazza San Pietro.

Per rivedere tutte le puntate del programma e per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il portale RaiPlay alla pagina dedicata oppure il sito Ceinews.it.