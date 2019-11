Terremoto in Albania: l’Ue rafforza il sostegno per far fronte all’emergenza. Stylianides (Commissione), l’Europa ci sarà “per tutto il tempo necessario”

(Bruxelles) L’Unione europea sta attivando un ulteriore sostegno di emergenza per il terremoto e le numerose scosse di assestamento ancora in atto in Albania, spiega una nota diffusa oggi da Bruxelles. “Il meccanismo di protezione civile dell’Ue è stato attivato su richiesta delle autorità albanesi il 26 novembre”, con 3 squadre di ricerca e salvataggio di oltre 200 membri del personale già schierati in Albania; ora lo sforzo dell’Ue è di rispondere alla richiesta dell’Albania di ulteriore supporto nella forma di assistenza di emergenza e ingegneri strutturali. “L’Ue sostiene l’Albania in questo momento difficile”, ha affermato Christos Stylianides, commissario responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, e continuerà a farlo “per tutto il tempo necessario”. Il commissario ha ringraziato l’Italia e la Grecia “per aver già offerto ulteriore sostegno attraverso il meccanismo Ue di protezione civile”, mentre il sistema Copernicus sta producendo immagini satellitari delle zone interessate dal sisma. Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze 24/7 dell’Unione europea è in costante contatto con le autorità albanesi e continua a monitorare la situazione.