Terremoto in Albania: Caritas Firenze e le Misericordie della Toscana raccolgono viveri per le popolazioni di Durazzo e Thumane

Per venire incontro alle necessità degli abitanti delle città di Durazzo e Thumane, duramente colpite dal terremoto, Caritas Firenze in collaborazione con la Federazione regionale della Misericordia della Toscana ha attivato cinque punti di raccolta viveri presso la Misericordia di Firenze, Badia a Ripoli, Tavarnelle, Campi Bisenzio e Borgo San Lorenzo. Al momento è possibile donare esclusivamente scatolame. Caritas Firenze, nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione albanese, ha inoltre in programma la realizzazione di un micro-progetto di sostegno con le suore Serve di Maria riparatrice, presenti a Lezha dal 1991, dove la scorsa estate è stato fatto un campo di lavoro per ragazzi gestito da alcuni volontari e dipendenti della Fondazione solidarietà Caritas. La città si trova a 18 km dall’epicentro del sisma. Al momento a Lezha si registrano 3 vittime, moltissimi sfollati e case distrutte.