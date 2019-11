Terremoto Cento Italia: Spoleto-Norcia, a Campi inaugurazione del Centro di comunità donato dalle diocesi di Como e di Mantova

Sarà inaugurato domani, sabato 30 novembre, alle 11, il Centro di comunità Sant’Andrea a Campi di Norcia, luogo per le celebrazioni eucaristiche e per altri momenti della vita cristiana. È l’ottavo a essere aperto nel territorio dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia dopo i terremoti del 2016 che hanno distrutto la quasi totalità delle chiese della Valnerina e lesionato diversi edifici di culto della Valle Spoletana. Sarà l’arcivescovo mons. Renato Boccardo a benedire il nuovo Centro con una solenne celebrazione eucaristica. La nuova struttura – di 200 metri quadri, più una sacrestia e un bagno attrezzato per diversamente abili – è stata donata dalle Caritas delle diocesi di Como e di Mantova. E a Campi a concelebrare con mons. Boccardo ci saranno i vescovi di queste Chiese lombarde: mons. Oscar Cantoni di Como e mons. Gianmarco Busca di Mantova. I presuli saranno accompagnati dai rispettivi direttori Caritas. Nel Centro verrà posizionata la statua della Madonna della Croce che è stata prelevata dal deposito dei beni culturali di Santo Chiodo a Spoleto e che prima del sisma era conservata nella chiesa del San Salvatore. Vi sarà, poi, la copia della croce di Petrus pictor spoletino. L’originale, dipinta tra il 1241 e 1242, è conservata da molti anni nel Museo diocesano di Spoleto. Sulle finestre, invece, troveranno posto, a gruppi di due o di tre, le immagini dei santi che hanno fatto la storia del territorio e che accompagnano da anni la vita di fede di queste popolazioni: i santi Benedetto e Ponziano, patroni della diocesi; sant’Eutizio e sant’Antonio; san Biagio, san Fiorenzo; santa Lucia, santa Scolastica e santa Rita. Infine, verrà posizionata anche una copia della statua lignea di sant’Andrea.