Sinodo per l’Amazzonia: Bari, mons. Santoro (Taranto) presenterà le riflessioni sviluppate in Vaticano

Si terrà a Bari, domani, sabato 30 novembre, alle 16, nel seminario di Bari, il convegno promosso dalla Consulta regionale delle aggregazioni laicali e dalla commissione per i problemi sociali e il lavoro, pace e custodia del Creato della Conferenza episcopale pugliese, dedicato sul tema “Ascoltare le grida della terra. Dopo il Sinodo per l’Amazzonia per una ecologia integrale”. L’incontro sarà aperto dal saluto dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, e dall’introduzione ai lavori da parte di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca e presidente della Commissione episcopale per il laicato. La relazione è affidata a mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e per il lavoro della Cei. L’arcivescovo del capoluogo ionico ha partecipato all’ultima assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica come padre sinodale di nomina pontificia. In occasione della conferenza, Santoro presenterà i contenuti e le riflessioni sviluppare in Vaticano, durante i lavori dell’assemblea sinodale.