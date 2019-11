Pontificio Istituto Giovanni Paolo II: mons. Sequeri (preside), “Tradizione e innovazione per la cura della famiglia fermento della chiesa e della vita civile”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La cura della famiglia merita l’eccellenza di uno strumento di studio capace di produrre intelligenza della fede e fermento culturale all’altezza della odierna missione della Chiesa nella città secolare”. Lo ha affermato mons. Pierangelo Sequeri, preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia, oggi a Roma, durante il Dies Academicus, con cui si inaugura l’anno accademico 2019/2020.

Mons. Sequeri, nel ricordare come la rituale celebrazione abbia un doppio rilievo, “perché segna anche l’inizio del nuovo progetto dell’Istituto”, ha sottolineato: “La trasmissione della fede cristiana, la forma della comunità ecclesiale, l’edificazione della comunità umana, e la stessa costituzione della qualità personale, oggi sono radicalmente implicate nella vocazione coniugale e familiare”. “La centralità di questa originaria matrice della ‘communio personarum’ nell’orizzonte della odierna complessità sociale e culturale – ha fatto notare – è però sottoposta alla pressione di forze destabilizzanti, che prospettano difficoltà del tutto inedite alla conciliazione teorica e pratica con la forma cristiana, e con la stessa forma civile, dell’alleanza dell’uomo e della donna che essa interpreta, promuove e custodisce”.

In merito al nuovo Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II ha infine affermato: “Il raccordo fra tradizione e innovazione, è delineato nel potenziamento dei corsi di specializzazione, sia sul versante teologico-pastorale sia su quello antropologico-culturale. Le aree di ricerca saranno infatti consolidate, ampliate, rese più agili ed efficaci. Come la teologia e l’ecclesiologia familiare della comunità, la trasmissione familiare della fede, il diritto religioso e civile comparato”.