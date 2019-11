Parlamento Ue: Bruxelles, conferenza dell’Istituto universitario europeo sui 40 anni dell’assemblea

Nel 40° anniversario della prima elezione del Parlamento europeo, l’Istituto universitario europeo di Fiesole in collaborazione con gli Archivi storici dell’Ue (Asue), ha organizzato per oggi una conferenza presso la Casa della Storia europea a Bruxelles (nella storia) su “La storia del Parlamento europeo: progetti di ricerca, fonti e memoria storica 1979-2019”. Il programma della mattina, dopo il saluto degli organizzatori, si articola in tre tavole rotonde: la prima su “stato della ricerca e progetti sulla storia del Parlamento europeo” (con interventi di Umberto Tulli, Università di Trento, dell’eurodeputato Antonio Caiola e di Donatella Viola, Università della Calabria); la seconda su “fonti e archivi per la storia del Parlamento” (contributi di Christian Salm, Servizio di ricerca del Parlamento europeo, Ludovic Delepine, Archivi storici del Parlamento europeo, Agnès Brouet, archivi storici dell’Ue, e Alfredo De Feo, Istituto universitario europeo). Nel pomeriggio i lavori proseguono con il confronto su “memorie storiche del Parlamento europeo: punti di vista personali degli attori chiave” (Dietmar Nickel, già direttore generale del Parlamento, l’ex-presidente Enrique Barón, due ex-eurodeputati, Antoinette Spaak e Alain Lamassoure, e Pier Virgilio Dastoli del Movimento europeo Italia).