Papa Francesco: il programma della visita a Greccio

Poco più di un’ora effettiva: è quanto durerà la visita del Papa a Greccio, di cui oggi la Sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma. Il Papa, il 1° dicembre, partirà dall’eliporto del Vaticano alle 15.15, per atterrare alle 15.45 nel piazzale sottostante il santuario francescano di Greccio, in provincia di Rieti. Francesco raggiungerà in auto il piazzale di fronte al Santuario, dove verrà accolto da mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, e da padre Francesco Rossi, guardiano del santuario francescano. Alle 16, nella grotta del santuario, il Papa si raccoglierà per un momento di preghiera e la firma della Lettera sul Presepio. A seguire, nella chiesa del santuario, si svolgerà la Celebrazione della Parola. Il decollo da Greccio, per il rientro in Vaticano, è previsto alle 17. Papa Francesco si era già recato in visita, in forma privata, a Greccio il 4 gennaio 2016, per raccogliersi nel santuario davanti all’affresco medievale che ricorda la prima rappresentazione della Natività. Accompagnato anche in quell’occasione da mons. Pompili, prima di raggiungere il santuario aveva avuto un breve e informale informale incontro con un gruppo di giovani partecipanti al meeting della diocesi dedicato alla Laudato si’ e aveva salutato la comunità francescana del santuario, intrattenendosi brevemente con i religiosi. Anche Giovanni Paolo II si era recato in visita pastorale a Rieti e Greccio, il 2 gennaio 1983.