Papa alla Cittadella della Carità: “continuate ad essere insieme, fa bene al cuore”

“Continuate a essere insieme, aiutandovi l’uno con l’altro: questo fa bene al cuore”. È il saluto del Papa agli ospiti della Casa di accoglienza Santa Giacinta, incontrati nella mensa della Cittadella della Carità della Caritas diocesana di Roma. Tra di loro, anche una famiglia arrivata dall’Etiopia in sicurezza, grazie ai corridoi umanitari. “Il cuore deve essere sempre in movimento”, ha proseguito Francesco a braccio: “È il segnale della fraternità, dell’amicizia. Grazie per essere qui e che Dio benedica tutti voi!”. Il Papa ha potuto ammirare, fra l’altro, un quadro appositamente dipinto per lui da un’artista guatemalteco. Poi si è diretto verso il salone grande della struttura, dove incontrerà circa 200 persone e terrà un discorso.