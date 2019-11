Minori stranieri non accompagnati: Garante infanzia, in Italia oltre 3.000 tutori volontari

Negli elenchi dei Tribunali per i minorenni risultano già iscritti 3.029 tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna), di cui 505 provenienti da elenchi preesistenti all’entrata in vigore della legge 47 del 2017. Tra questi il 75,4% è rappresentato da donne, il 57,7% ha un’età superiore ai 45 anni, l’83,9% è laureato, il 77,8% ha un’occupazione – per lo più nelle professioni intellettuali, scientifiche e a elevata specializzazione – e il 9,1% l’ha avuta in quanto pensionato. Ne dà notizia oggi l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza diffondendo alcuni dati che anticipano la pubblicazione del “Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria” della stessa Autorità garante, riferita al 31 dicembre 2018 e realizzata con il Fondo asilo integrazione migrazione per rilevare lo stato di attuazione della legge 47 del 2017.

Dagli estratti dell’indagine, condotta con la partecipazione dei Tribunali per i minorenni e dei garanti regionali e delle province autonome, emerge che i primi tre distretti di Corte d’appello per numero di tutori volontari iscritti negli elenchi sono Catania (244), Roma (242) e Palermo (241). Hanno meno iscritti in Italia Campobasso e Trento con 18, Messina con 19 e Brescia con 22. Nel corso dei 12 mesi del 2018 sono stati invece accettati dai tutori nominati 3.902 abbinamenti a un minore straniero non accompagnato. La rilevazione è stata svolta con la collaborazione di 27 tribunali per i minorenni su 29.

Nel periodo compreso tra il 6 maggio 2017 e il 31 dicembre 2018, stando alla rilevazione effettuata sul campione territoriale, sono stati svolti 48 corsi per tutori volontari. La durata media è stata di 26 ore, con una frequenza minima richiesta media del 76% delle ore previste. A ogni evento formativo hanno partecipato da 25 a 150 aspiranti.