Matrimonio: Casa della tenerezza, ad Assisi appuntamento con sposi e fidanzati per parlare di fedeltà di coppia

Il Centro familiare Casa della tenerezza ha organizzato per il fine settimana (sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre), nella Casa Leonori di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, il primo appuntamento con le giornate di spiritualità per sposi e fidanzati. “La fedeltà possibile: il legame di coppia alla luce della tenerezza”, questo il titolo dell’incontro (con inizio alle 15 di domani) che dovrebbe servire per prendere in considerazione gli strumenti pratici e quelli spirituali per vivere un matrimonio gioioso e duraturo.

“Esplorare le possibilità di rinnovare l’amore e la fedeltà all’interno della vita coniugale. Questo è l’obiettivo dell’incontro”, si legge nel comunicato stampa diffuso dove si sottolineano le parole di papa Benedetto XVI, “La fedeltà nel tempo è il nome dell’amore” per evidenziare come “la chiamata dei coniugi è quella di cogliere nel tempo uno spicchio d’eternità, sapendo rinegoziare e consolidare il patto di fiducia. Tutto nella consapevolezza che ogni fragilità può essere superata, se le transizioni familiari vengono vissute attivando le giuste risorse e inoltre affidandosi alla Grazia del sacramento del matrimonio”.

Un fine settimana al quale il Centro familiare Casa della tenerezza invita a partecipare fidanzati, conviventi e coppie di sposi per riflettere, assieme anche ai relatori dell’evento, e aiutare a trovare gli strumenti adatti ad affrontare i passaggi più faticosi del legame di coppia.

Informazioni su www.casadellatenerezza.it.