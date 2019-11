Maltempo: acqua alta a Venezia. Protezione civile, promesse di donazioni superano i 540mila euro. Fino al 14 dicembre raccolta fondi al 45500

Il numero solidale 45500 attivato per sostenere la città di Venezia a seguito dell’eccezionale acqua alta del 12 e del 15 novembre scorsi ha raccolto fino ad ora promesse di donazioni pari a 540.946,00 euro. Ne dà notizia oggi il Dipartimento nazionale della Protezione civile in una nota.

“I fondi raccolti – si legge – saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile. La destinazione delle somme sarà successivamente valutata da un Comitato dei Garanti appositamente istituito”.

Per donare, ricorda la Protezione civile, c’è tempo fino al 14 dicembre, inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500 attraverso i gestori telefonici che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà.