Iraq: Patriarcato caldeo, domenica preghiera per i martiri dei dimostranti e delle forze di sicurezza morti nelle proteste

“In solidarietà con i fratelli sciiti e sunniti, durante le messe domenicali del 1° dicembre si pregherà per le anime dei martiri dei dimostranti e delle forze di sicurezza che hanno offerto la loro vita a Nassiriya, Baghdad e Najaf, e in altre città come anche per una pronta guarigione dei feriti”. Lo stabilisce lo stesso Patriarcato Caldeo in una nota diffusa poco fa. “Il Patriarcato si augura che il sangue versato come prezzo della libertà e per una vita sicura e dignitosa nel Paese, sia il seme di una profonda e radicale soluzione che porti alla costruzione di una patria giusta e indipendente in cui nessuno sia oppresso o trattato indegnamente, e che eviti di scivolare in un destino ignoto”.