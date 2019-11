Inghilterra e Galles: vescovi in plenaria su abusi, finanze e Bibbia. A marzo 2020 la ridedicazione dell’Inghilterra

Un rapporto sul tema della struttura che la Chiesa ha messo a punto per evitare gli abusi, un punto sulle finanze e un bilancio del progetto “Anno di Dio che parla”, partito lo scorso settembre, una collaborazione tra la Chiesa cattolica e la “Bible society”, per riscoprire le Scritture durante il 2020. Questi alcuni dei temi discussi dai vescovi di Inghilterra e Galles durante l’assemblea plenaria, che si è conclusa ieri nel centro pastorale della diocesi di Leeds, Hinsley Hall. In programma vi è stata anche la ridedicazione dell’Inghilterra, come dote di Maria, che avverrà il prossimo marzo, nel santuario mariano di Walsingham. Si tratta di una devozione che risale all’undicesimo secolo e che i vescovi hanno deciso di rinnovare. “Alla plenaria si è anche parlato di ‘Care in time’, progetto che verrà lanciato, la prossima settimana, da Caritas Social Action Network, organizzazione responsabile di diversi progetti cattolici nel campo del sociale”, spiega un portavoce della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles. “Si tratta di linee guida per le parrocchie, su come possano raggiungere anziani isolati a casa loro, e di un bilancio delle risorse che già vengono impegnate, su questo fronte, in questo momento. Secondo le ultime statistiche l’isolamento degli anziani è aumentato negli ultimi anni, anche per l’allungarsi della vita media”.