Volontariato: Focsiv, domani a Roma la consegna di tre premi per sottolinearne l’importanza e il valore

Tre premi per sottolineare l’importanza e il valore del volontariato. Con i Premi Volontariato internazionale 2019, Volontario del Sud e Ibo Italia Instagram Contest 2019 – che saranno consegnati domani mattina a Roma – Focsiv accenderà i riflettori su una realtà tanto preziosa quanto insostituibile. La cerimonia si terrà all’interno del convegno in programma dalle 9 alle 13 all’Istituto Leonarda Vaccari, dal titolo “Volontari per lo sviluppo sostenibile: cambiamento climatico e resilienza”. Enrico Giovannini (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Pietro Bartolo (medico ed eurodeputato) e Giovanni Ramonda (ass. Papa Giovanni XXIII) rifletteranno nella prima parte della mattinata su “Apertura sul volontariato internazionale come impegno civile”. Nella seconda parte si affronterà con Grammenos Mastrojeni (Unione per il Mediterraneo), Chiara Soletti (Italian Climate Network) e Francesca Novella (Focsiv) il tema “Giustizia climatica: il contributo della cooperazione internazionale e dell’impegno civile dei territori”. Tema del Premio 2019 è il volontariato come esperienza di valore, che non va intesa solo come momento di formazione individuale per una cittadinanza attiva e consapevole. “Al contrario – spiegano gli organizzatori – il volontario deve essere recepito come l’attore principale nel processo di acquisizione, da parte della propria comunità e di quella che lo ospita, di una maggiore consapevolezza, alla quale siamo tutti chiamati per rispondere, a partire dai propri territori, con l’impegno e con azioni concrete e responsabili ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti sociali, alle migrazioni, in un’ottica che ha come finalità ultima il rendere il mondo più sostenibile per tutti”.