Don Olinto Fedi: card. Betori (Firenze), “straordinarietà nell’ordinario”

“La straordinarietà nell’ordinario. Questa è stata la vita e la missione di don Olinto Fedi che ha portato la Parola di Dio fra la gente di un paese di pochi abitanti nel contado fiorentino, incidendo però profondamente nella comunità a lui affidata. Fedele al suo servizio, traendo forza dalla preghiera e dalla contemplazione, ha fatto risplendere per tutti la luce che è Cristo. Seguire Gesù, Carità personificata è stato il centro della sua vita, il punto di riferimento di ogni sua parola e azione”. Lo dichiara l’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, in merito alla decisione di Papa Francesco di dichiara venerabile il servo di Dio mons. Olinto Fedi (1841-1923), prete fiorentino, parroco a San Mauro a Signa, fondatore delle Suore Francescane dell’Immacolata. “Don Fedi – ha aggiunto il card. Betori – rappresenta un riferimento, un esempio per i sacerdoti, ma è anche simbolo di tanti parroci che oggi come ieri, schivi di popolarità e fama, sono dediti alla cura del loro gregge. Al carisma di questo prete della Chiesa fiorentina dobbiamo anche l’apostolato delle Suore Francescane dell’Immacolata che continuano anche nella nostra città la sua opera di servizio a Dio, alla Chiesa e al prossimo”.