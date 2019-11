Diocesi: Rossano-Cariati, domani il vescovo Satriano apre la visita pastorale

Con la celebrazione eucaristica vigiliare della prima domenica di Avvento che presiederà domani, sabato 30 novembre, alle 17 nella cattedrale di Maria SS. Achiropita, mons. Giuseppe Satriano darà il via ufficiale alla visita pastorale all’arcidiocesi di Rossano-Cariati.

“Trascorsi cinque anni dal suo ingresso in diocesi, nei quali ha avuto modo di conoscere a fondo il territorio, cogliendone le sfide pastorali più importanti e impiantando un impegnativo progetto pastorale, mons. Satriano – spiega una nota – ha scelto di vivere la sua prima visita pastorale. Questa ha avuto un congruo tempo di preparazione, caratterizzato da un confronto costante con i consigli diocesani e da un ascolto attento dei fedeli”.

Nel decreto di indizione, emanato in occasione della Festa diocesana dell’Achiropita, lo scorso 12 agosto, l’arcivescovo – rivolgendosi alle comunità parrocchiali della diocesi – ha scritto: “Vengo tra voi col desiderio di sperimentare un incontro autentico, ricco di condivisione e ascolto, in una ferialità che riempiremo di quella gioia che ci viene donata dalla parola del Signore, dalla fraternità che nasce dall’Eucaristia”. “La visita del vescovo non è solo un momento di verifica del cammino fatto – prosegue il testo – ma anche un’opportunità di grazia in cui contattare la misericordia del Signore che, attraverso il pastore della Chiesa locale, visita e benedice le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri vissuti, per riempirli della gioia del Risorto, nella sua pienezza di vita e ci conferma nella fede”.

Sabato, a conclusione della concelebrazione eucaristica, mons. Satriano consegnerà a tutte le parrocchie un’icona della Trasfigurazione, una lampada e una preghiera, che accompagneranno le comunità per tutto il tempo della visita pastorale.