Diocesi: Albenga-Imperia, domani ritiro spirituale dei giovani con il vescovo Borghetti

Sarà dedicato al tema “Voi siete l’adesso di Dio” il ritiro spirituale dei giovani della diocesi di Albenga-Imperia in programma per la mattinata di domani, sabato 30 novembre. L’iniziativa, ospitata dalle 9.30 alle 12.30 presso il seminario vescovile di Albenga, è promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale per iniziare, insieme al vescovo Guglielmo Borghetti, il tempo dell’Avvento in preparazione al Natale.

Il tema che verrà presentato nella meditazione, spiega una nota, è il terzo capitolo della “Christus vivit”, l’esortazione apostolica di Papa Francesco, frutto del Sinodo dei giovani: “Un soffermarsi a riflettere sul fatto che i giovani, non sono solo il futuro, ma anche il presente, ed è proprio qui – sottolineano i promotori – che si vuole porre l’accento. La Chiesa li ha a cuore e vuole aiutarli a maturare nel loro cammino di crescita umana e spirituale, rifuggendo le ideologie e i pregiudizi”.

La mattinata vedrà vari momenti di confronto, uno spazio per la preghiera personale, con la possibilità, per chi lo desidera, di potersi accostare al sacramento della riconciliazione.