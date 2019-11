Commissione Ue: gli auguri di Comece e Fafce all’esecutivo von der Leyen

Congratulazioni da parte della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) sono estati espressi da Manuel Barrios Prieto, che della Comece è il segretario generale. “Attendiamo fiduciosi una collaborazione stretta e rispettosa della Commissione di Ursula von der Leyen con la Chiesa”, ha scritto il sacerdote spagnolo in un tweet. L’obiettivo sarà “un’Europa dei valori e delle persone migliore”, ha scritto in un tweet il sacerdote spagnolo all’indomani della votazione in Parlamento. A porgere gli auguri di buon lavoro alla nuova Commissione è anche la Federazione delle associazioni famigliari cattoliche (Fafce): “Speriamo in un rinnovato sforzo per il bene comune di tutti gli europei”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Bassi, che ha espresso soddisfazione per l’introduzione del nuovo portafoglio “democrazia e demografia” nella Commissione von der Leyen. La Fafce, che lo scorso anno ha lanciato il “patto europeo per la natalità” per contrastare “l’inverno demografico” in corso, vede ora nella nuova Commissione “possibilità concrete che questo patto veda la luce e che si inizi a rispondere con concretezza a questa crisi epocale, la quale – accanto alla crisi climatica – è centrale per il futuro dell’Europa”.