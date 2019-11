Colombia: autopsia conferma che il giovane Dilan Cruz è stato ucciso dalla Polizia antisommossa. Dalla Chiesa appello al dialogo

Sono proseguite anche ieri in Colombia manifestazioni legate allo sciopero nazionale in atto da oltre una settimana. L’autopsia effettuata sul diciottenne Dilan Cruz, ucciso in pieno centro a Bogotà diventato il simbolo della protesta, ha stabilito che il giovane è stato ucciso con un colpo alla nuca, sparato da un’arma calibro 12 in dotazione alla Polizia antisommossa dell’Esmad. Il proiettile era di tipo illegale, a frammentazione.

Intanto, in un comunicato, vescovi e sacerdoti delle diocesi del Pacifico e della Colombia sudoccidentale si esprimono sull’attuale mobilitazione nazionale, chiedendo “un dialogo responsabile”.

Il testo evidenzia la speranza che questo desiderio di dialogo porti ponga attenzione alla smobilitazione delle organizzazioni sovversive e illegali che operano in diverse regioni del Paese. “Chiediamo a tutto il popolo colombiano – si legge – di rafforzare la propria coerenza e fermezza nel respingere la cultura delle armi e la soluzione militaristica e violenta dei conflitti. Chiediamo al popolo di mantenere l’impegno dell’unità interetnica e civile per uscire dalla guerra, dalla narco-economia, dalla corruzione politica e dalle gravi ingiustizie sociali e danni ambientali che ci colpiscono”.

I firmatari esortano il Governo nazionale, le istituzioni statali a tutti i livelli, nonché i sindacati, ad accogliere il “clamore di tutti i cittadini che si sentono chiamati a pretendere il rispetto dei loro diritti attraverso la resistenza civile nelle strade e nei loro ambiti di vita”.

Governatori e sindaci eletti per il periodo 2020-2023 sono invitati a definire “una pedagogia della partecipazione e dell’inclusione sociale”, per superare ingiustizie e corruzione.

La lettera è firmata da due arcivescovi metropoliti, mons. Darío De Jesus Monsalve Mejía, arcivescovo di Cali, e mons. José Rueda Aparicio, arcivescovo di Popayán; e da vescovi e sacerdoti delle diocesi di Quibdó, Istmina-Tadó, Apartadó, Buenaventura, Palmira, Guapi, Tumaco e Ipiales.