Università: Campus Biomedico Roma, i migliori cinque al test di ammissione in Medicina e Chirurgia studieranno gratis

Dall’anno accademico 2020-2021, l’Università Campus Bio-Medico di Roma consentirà agli studenti che si sono classificati nei primi 5 posti della graduatoria al test d’ammissione in Medicina e chirurgia di studiare gratis: a loro sarà garantita la frequenza gratuita dell’intero corso di studi. Le ammissioni al corso si svolgeranno il 25 febbraio. Sarà la prima in Italia in modo che “gli studenti dell’ultimo anno delle superiori possono concretamente progettare per tempo il proprio futuro, preparandosi con cura e lontani dagli impegni della Maturità”, si legge in una nota. La selezione per i 140 aspiranti medici si terrà alla Nuova Fiera di Roma. I candidati potranno inviare la domanda d’iscrizione al test dal 2 dicembre al 7 febbraio prossimi. Per chi invece volesse iscriversi al corso di laurea in lingua inglese dell’Università Campus Bio-Medico di Roma l’appuntamento è per il 10 marzo. Il sistema di assegnazione delle borse si basa su criteri di merito, verificati nella selezione di accesso al corso di laurea, e su criteri di reddito attraverso l’indicatore Isee della famiglia di origine. Il meccanismo di conferma della borsa negli anni successivi si basa sulla verifica di requisiti di merito acquisiti progressivamente nel percorso accademico.