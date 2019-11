Terremoto in Albania: Croce Rossa italiana, partiti nuovi gruppi di volontari e operatori per i soccorsi alla popolazione

In queste ore nuovi gruppi di volontari e operatori della Croce Rossa italiana sono partiti verso l’Albania per coadiuvare i soccorsi alla popolazione colpita dal sisma. Ne dà notizia la stessa Cri in una nota nella quale precisa che tra i soccorritori che raggiungeranno l’Albania ci sono anche “un team di esperti nella potabilizzazione dell’acqua con 3 mezzi speciali dedicati e una squadra con un camion carico di materiale elettrico e idraulico per il campo base di Durazzo”.