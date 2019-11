Terra Santa: Custodia, a Gerusalemme la particella della reliquia della Sacra Culla di Gesù Bambino

Venerdì 29 novembre arriverà a Gerusalemme una particella della Reliquia della Sacra Culla di Gesù Bambino donata da Papa Francesco alla Custodia di Terra Santa. Lo riferisce la Custodia di Terra Santa. La reliquia – donata da San Sofronio, Patriarca di Gerusalemme, a Papa Teodoro I (642-649) – finora conservata a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove viene venerata da moltissimi fedeli e pellegrini. Per il 29 novembre, a Gerusalemme, sono previste diverse celebrazioni, a cominciare da quella presieduta da mons. Leopoldo Girelli, nunzio apostolico in Israele e Cipro, delegato apostolico in Gerusalemme e Palestina (ore 9) presso la cappella intitolata a Nostra Signora della Pace all’interno del complesso di Notre Dame. Dalla fine di questa prima celebrazione i fedeli avranno la possibilità di venerare la reliquia. Nel pomeriggio (ore 17), i frati francescani della Custodia di Terra Santa si recheranno a Notre Dame e, dopo un momento di preghiera, la reliquia verrà portata processionalmente alla chiesa di San Salvatore, dove seguirà la celebrazione dei Vespri della Festa di Tutti i Santi dell’Ordine Serafico, nonché memoriale del giorno in cui Papa Onorio III confermò la Regola di san Francesco nel 1223. Il 30 novembre, in mattinata, la Reliquia sarà trasferita a Betlemme in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni del tempo di Avvento, nella chiesa francescana di Santa Caterina, adiacente alla basilica della Natività.