Solidarietà: Torino, da domani mercatini natalizi al Cottolengo

“Con le mie mani” è il titolo dei Mercatini di Natale che saranno allestiti da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre presso il Cottolengo di Torino con alcuni lavori realizzati dagli ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

I manufatti saranno esposti presso diverse famiglie della Piccola Casa dalle 9.30 alle 18.30 con ingresso da via San Pietro in Vincoli 9.

Oltre ai mercatini, sabato 30 novembre dalle 9.30 alle 18.30, con ingresso da via Cottolengo 12, sarà possibile visitare la mostra “Tele solidali” realizzata dagli studenti del terzo anno del Liceo artistico Aldo Passoni di Torino per sostenere le missioni cottolenghine in Africa. Info: www.cottolengo.org.