Povertà: Intesa Sanpaolo, al via “Noi insieme: Natale 2019”. A dicembre 2mila persone in difficoltà invitate a pranzo in 10 città

Un pranzo offerto a 2mila persone e famiglie “in situazione di fragilità”, aprendo numerose sue sedi in Italia: è quanto ha deciso Intesa Sanpaolo con l’iniziativa “Noi insieme: Natale 2019”. Tutto avverrà a dicembre, quando i dipendenti del Gruppo, incluse le funzioni di vertice, parteciperanno come volontari per accogliere gli ospiti stando con loro ai tavoli. Oltre a questo, gli stessi contribuiranno con donazioni in buoni pasti e giorni di ferie i cui corrispettivi nei prossimi mesi andranno a sostenere mense ed empori solidali Caritas, proseguendo la vita del progetto oltre il mese di dicembre. “La Banca – si legge in una nota –, incontra così simbolicamente in prima persona una parte dei beneficiari dei suoi tanti progetti filantropici che vedono ogni anno 3,5 milioni di interventi per garantire pasti, indumenti, medicinali e posti letto ai bisognosi”.

Il progetto si svolge in dieci città: Torino, Milano, Padova, Vicenza, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Lecce. Le sedi che accoglieranno gli ospiti sono alcune delle mense regolarmente utilizzate dai dipendenti Intesa Sanpaolo, come la mensa del grattacielo di Torino. Altre sedi sono le mense di via Lorenteggio a Milano, via Carlo Magno a Firenze, via del Corso a Roma e quella a Sarmeola di Rubano, Padova. A queste si aggiungono due dei tre musei del Gruppo – le Gallerie d’Italia – a Napoli e Vicenza, dove i partecipanti potranno seguire una visita guidata alle collezioni permanenti di Intesa Sanpaolo. A Genova, Bologna e Lecce, dove non vi sono locali Intesa Sanpaolo adatti a ospitare l’iniziativa, essa si svolgerà presso alcuni istituti religiosi.

In tutte le tappe, si esibiranno gruppi musicali di ragazzi e bambini tra cui alcuni appartenenti al Sistema delle Orchestre e Cori giovanili e infantili promosso dai maestri Claudio Abbado e José Antonio Abreu. Ogni intervenuto riceverà un omaggio solidale acquistato presso l’azienda artigianale Melegatti, che sta uscendo dalla crisi.

“Noi insieme: Natale 2019” è realizzato dalla Banca in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas diocesane e le associazioni assistenziali collegate e vede il coinvolgimento degli studenti degli Istituti alberghieri salesiani. L’iniziativa prenderà avvio il 1° dicembre a Torino per concludersi poi dopo altre 9 tappe il 23 dicembre a Vicenza.