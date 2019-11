Papa Francesco: pace, “situazione in Ucraina” e “futuro dell’Europa” tra i temi dell’udienza alla presidente dell’Estonia

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza la presidente della Repubblica d’Estonia, Kersti Kaljulaid, la quale, successivamente, si è incontrata con mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Ne dà notizia la Sala stampa della Santa Sede, precisando che “nel corso dei cordiali colloqui, si è espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali esistenti, ricordando la visita del Santo Padre in Estonia nel 2018, in occasione del centenario dell’indipendenza del Paese. Successivamente sono state trattate alcune questioni di mutuo interesse, quali il ruolo dell’educazione, la giustizia sociale, e la salvaguardia del creato”. Infine, “ci si è soffermati su diverse tematiche di carattere regionale e internazionale, tra cui la pace e la sicurezza, l’impegno a livello multilaterale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina, nonché le sfide che riguardano il futuro dell’Europa”.