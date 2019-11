Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, presentazione dei lavori di restauro della cattedrale

Si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, alle 11, nella cattedrale “Maria Ss. Assunta in Cielo” di Ugento, in anteprima per gli organi d’informazione, la presentazione dei lavori di restauro. Lo annuncia la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, dopo la chiusura durata 16 mesi. Verrà presentato anche il programma delle iniziative collaterali alla riapertura al culto della stessa chiesa. All’incontro interverranno, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Maria Piccarreta, soprintendente provinciale ai Beni culturali, e Fernando Russo, che ha diretto i lavori di restauro.