Diocesi: Udine, incontro sul dialogo cristiano-islamico con don Sergio Frausin e Nader Akkad

Sarà dedicato a “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Conversazione sul documento di Abu Dhabi” l’incontro in programma a Udine in occasione della XVIII Giornata del dialogo cristiano-islamico. Venerdì 29 novembre, a partire dalle 17.30 presso il Centro culturale Paolino d’Aquileia, si confronteranno don Sergio Frausin, teologo e docente all’ Istituto superiore di Scienze religiose (Issr) di Udine, e Nader Akkad, della Comunità islamica di Trieste. L’iniziativa è promossa dall’Issr e dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso.

Nata nel 2001 in seguito ai tragici eventi dell’11 settembre, la Giornata ha rilanciato nel tempo la necessità di un dialogo sempre più approfondito in grado di dissipare paure e rimontanti sentimenti xenofobi, prevenendo violenze e radicalizzazioni. Uno spirito – ricorda una nota – che è stato rilanciato con forza proprio dalla firma, avvenuta lo scorso febbraio ad Abu Dhabi, da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyebdel, del documento sulla fratellanza umana.