Diocesi: Padova, da domani “#dalPresepeAllaVita”. Proposta d’Avvento de “La difesa del popolo” e Ufficio comunicazioni sociali

“#dalPresepeAllaVita” è la proposta d’Avvento che il settimanale diocesano “La difesa del popolo” di Padova lancia quest’anno in collaborazione con l’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. A partire da domani e per tutto il tempo d’Avvento e poi fino all’Epifania, sulle pagine web www.difesadelpopolo.it e www.diocesipadova.it e sui profili social del settimanale diocesano e della diocesi di Padova verranno proposti due video a settimana, in cui alcuni elementi (la capanna) e i principali personaggi del presepe (Gesù, Giuseppe, Maria, i pastori, l’angelo, i re magi, il bue e l’asinello…), saranno raccontati nel loro significato profondo, e anche attualizzato, dai direttori di alcuni uffici diocesani (Caritas, pastorale sociale e del lavoro, pastorale della missione, pastorale delle migrazioni, liturgia, pastorale dell’educazione e della scuola, pastorale dei giovani, pastorale della famiglia, annuncio e catechesi) e dal vescovo Claudio Cipolla. “Questo – spiega don Daniele Longato, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali – per entrare nel significato profondo del presepe e dei suoi personaggi, ma anche per ritrovare il presepe nella realtà quotidiana che viviamo, dove ci sono persone che hanno bisogno di una casa, altre che portano messaggi di speranza, altri che accolgono…”. Attraverso “#dalPresepeAllaVita” si potrà riscoprire – ad esempio – il valore della capanna come luogo che accoglie, spazio da abitare, e ricordare sia chi oggi è nel bisogno ma anche chi si sta prodigando con iniziative e proposte per “fare spazio” all’altro. “Ci auguriamo – aggiunge don Longato – che questa proposta possa aiutare a prepararsi al Natale, ridando forma e valore al presepe che abita le nostre case e far diventare presepe anche la nostra vita”. L’iniziativa prende il via venerdì 29 novembre con un momento “introduttivo” per ricordare come il presepe sia una realtà che abbraccia il mondo, mentre sabato 30 novembre sarà protagonista la capanna e a seguire ogni mercoledì e sabato (fino al 4 gennaio 2020) saranno presentati i nuovi personaggi. “#dalPresepeAllaVita” si accompagnerà alla pubblicazione, sui siti e sui profili social de “La difesa del popolo” e della diocesi di Padova, delle foto di quanti desidereranno condividere il proprio “presepe”. Le più suggestive saranno pubblicate sul settimanale diocesano nel numero di domenica 19 gennaio 2020.