Diocesi: Molfetta, una guida per il pellegrino in cammino sui passi di don Tonino Bello

Sarà presentato, sabato 30 novembre, nel Museo diocesano di Molfetta, alle 18.30, lo strumento che permetterà ai pellegrini di mettersi in ascolto delle parole di don Tonino Bello. La raccolta “Incontrarsi. Sui passi di don Tonino” è una delle due guide pensate per il Cammino, realizzata grazie al supporto della Regione Puglia. La raccolta delle parole del Servo di Dio proporrà provocazioni e riflessioni, attraverso i luoghi in cui ha operato e quelli in cui è nato e cresciuto, e sarà opportunità per tutti di conoscere lo spirito e gli ideali che lo hanno contraddistinto, tramite le sue stesse parole. L’altra guida, invece, presenterà le bellezze artistiche e paesaggistiche, gli itinerari, le strutture ricettive e tante altre informazioni. Interverranno il vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornaccchia, Aldo Patruno, direttore del Dipartimento del Turismo e della cultura della Regione Puglia, don Ignazio Pansini e don Luigi Amedolagine, curatori della raccolta, Miriam de Candia, direttore creativo dell’Agenzia di comunicazione OttopiuOtto. La serata sarà impreziosita dal reading di alcuni testi e affidati alla voce di Corrado La Grasta e alle note del chitarrista Vito Vilardi. Al termine della presentazione, verrà consegnata ai convenuti una copia gratuita della raccolta.