Diocesi: Chiavari, il 29 novembre un incontro su generazione e educazione dei figli per costruire il futuro

“Generare figli, educare persone, costruire futuro!” è il titolo di un incontro che si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, alle 21 a Chiavari (Salone di Casa Marchesani, corso Millo). L’iniziativa è promossa dall’omonima diocesi di Chiavari (Ufficio famiglia e Ufficio scuola e educazione), insieme al Forum delle associazioni familiari del Tigullio e alla Fondazione “Stella dell’evangelizzazione”. Nel Tigullio la popolazione sta calando progressivamente, nascono sempre meno figli e i giovani sono in costante diminuzione, affermano gli organizzatori rendendo noto che dai 144.201 abitanti al 1° gennaio 2017, al 1° gennaio 2019 la popolazione è calata a 142.885. mentre i nati vivi nel 2018 sono stati 848 a fronte di 2.065 morti. Nel comprensorio la famiglia è composta mediamente da 2 persone; in diverse località quasi la metà della popolazione vive sola. “Un tema di confronto urgente per il nostro territorio – afferma Raffaele Loiacono, presidente del Forum delle associazioni familiari del Tigullio – dobbiamo interrogarci su quale futuro desideriamo costruire, ci sono delle scelte da compiere che non si possono rinviare”. Il Forum, che ha recentemente sollecitato le amministrazioni comunali ad assumere adeguate politiche familiari, in particolare sostegno e incentivi in tema di natalità, maternità e genitorialità, valorizzazione degli anziani e aiuto ai soggetti più deboli, fa sue le parole del Papa: “Una società avara di generazioni, che non ama circondarsi di figli, che li considera soprattutto una preoccupazione, un peso, un rischio, è una società depressa”. All’incontro parteciperà Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum.