Dialogo: Ucid Roma, ex ministro Mauro e p. Cervellera a confronto su “Geopolitica delle religioni”

Si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, alle 18, nella sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo, a Roma, una tavola rotonda sul ruolo delle religioni nel mondo globalizzato, dal titolo “La geopolitica delle religioni, da Ratisbona ad Abu Dhabi”. A organizzarla, il movimento giovani dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid). Parteciperanno come relatori il senatore Mario Mauro, già ministro della Difesa e presidente del Centro studi Meseuro, e padre Bernardo Cervellera, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere e direttore di AsiaNews. L’incontro prenderà in esame la lectio magistralis di Papa Benedetto XVI su “Fede, ragione e università” e il Documento sulla “Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib.