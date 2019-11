Cooperazione: firmato protocollo tra Enaip e National College of Tourism della Tanzania

Nell’ambito del salone nazionale “Job&Orienta”, è stato firmato questa mattina, a Verona, un protocollo d’intesa tra Enaip e National College of Tourism della Tanzania che prevede percorsi di formazione presso le scuole alberghiere Enaip di Lombardia e Veneto riservata a docenti delle scuole alberghiere della Tanzania. Il memorandum, firmato da Shogo Mlozi, direttrice del National College della Tanzania, e da Roberto Rossini in qualità di presidente nazionale dell’Enaip, “è un passo in avanti – spiega una nota – per i progetti che le Acli portano avanti nel continente africano e per cui il 10 dicembre verrà firmato ad Addis Abeba un altro importante accordo con l’Unione Africana per rilanciare la formazione professionale”.

“Questo accordo farà bene all’Africa ma anche all’Europa – ha dichiarato Roberto Rossini, presidente nazionale dell’Enaip e delle Acli – perché la formazione professionale può rappresentare il futuro per le giovani generazioni, dando un’opportunità in più a tanti ragazzi che altrimenti decidono di emigrare anche perché non posseggono competenze che i mercati locali richiedono”.